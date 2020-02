Torino: cinema, inaugurato tour con 20 postazioni multimediali (3)

- Le ‘opere’ - a completamento dell’installazione inaugurata lo scorso novembre in piazza Castello - sono realizzate da Fargo Film, ideate e progettate dallo Studio Loredana Iacopino Architettura. Tutte le postazioni saranno attivate e fruibili a partire dalla giornata odierna, per l'intero anno. La postazione situata all'interno della Stazione di Porta Nuova verrà invece aperta al pubblico a partire dalla giornata di martedì 18 febbraio. Il progetto è stato curato da Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema e vede Iren come Partner Tecnico di “Girando per Torino”: in questo modo il Gruppo conferma il proprio interesse alle iniziative culturali del territorio. L'iniziativa fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino, media partner Rai. (Rpi)