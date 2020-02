Coronavirus: volo Aeronautica con Niccolò partirà in serata da Wuhan

- Il volo dell'Aeronautica militare giunto a Wuhan per riportare in Italia Niccolò, il 17enne bloccato nel paese asiatico a causa del Coronavirus, partirà dalla Cina nelle prossime ore ed è atteso all'aeroporto di Pratica di Mare domani mattina. Questo sviluppo lascia presagire che il giovane abbia superato i controlli medici necessari per autorizzarne la partenza.(Res)