Nicaragua: liberati sette detenuti politici

- Il governo del Nicaragua ha scarcerato almeno sette prigionieri politici. Lo riferisce il quotidiano “La Prensa”, secondo cui tra le persone rilasciate ci sarebbe anche un ragazzo di 17 anni. Ieri la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha chiesto alle autorità del Nicaragua l’immediata liberazione dei prigionieri politici nel paese. “La Cidh chiede allo stato del Nicaragua di rispettare le libertà personali, il giusto processo, garantire l’integrità delle persone in custodia e liberare prontamente le persone arrestate senza fondamento”, ha scritto l’organismo sul suo account Twitter. La Cidh denuncia che “le detenzioni arbitrarie, la criminalizzazione con accuse sproporzionate e senza garanzie procedurali per gli oppositori” sono “una pratica di stato permanente” in Nicaragua. Nella sua ultima informativa, la Cidh denuncia che sono almeno 60 i detenuti politici presenti nelle carceri del Nicaragua dall'inizio della crisi politica nel paese. (segue) (Mec)