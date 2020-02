Nato-Georgia: Stoltenberg, continueremo a sostenere il paese nel suo processo di riforma

- La Nato continuerà a sostenere la Georgia nel suo processo di riforma, e ringrazia ufficialmente le autorità di Tbilisi per il loro contributo alle attività svolte dall’Alleanza. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante un punto stampa organizzato a margine della Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “La regione del Mar Nero ha un’importanza strategica per l’Alleanza, e siamo contenti di avere, oltre ai nostri alleati, anche due partner importanti come l’Ucraina e la Georgia”, ha detto il segretario generale. (Geb)