Acerra (Na): dopo l'incendio, ordinanza sindacale per lavaggio prodotti alimentari

- "In seguito all'incendio che si è sviluppato presso la Ditta Eurometal Srl sita in zona Asi località Pantano nel Comune di Acerra, e alla richiesta proveniente dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica dell'Asl Napoli 2 nord che ha effettuato un sopralluogo presso la ditta, è stato ordinato, in via precauzionale e sino a nuova disposizione: alla popolazione il lavaggio accurato dei prodotti agricoli (frutta, verdura, ortaggi ecc); agli allevatori di evitare di somministrare mangimi e foraggi, ai propri animali, esposti alla colonna di fumo. L'Asl ha anche comunicato che saranno eseguiti ulteriori sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di incendio e di dispersione del fumo". Lo ha reso noto il Comune di Acerra, in provincia di Napoli, dopo l'incendio che ha interessato un'azienda sul territorio comunale.(Ren)