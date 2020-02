Governo: Marin (FI), da un bluff all'altro gioca con il futuro degli italiani

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, segnala in una nota che "la situazione è drammatica, ma non seria. Abbiamo una forza di governo, Italia viva, che minaccia di mettere fine all'esperienza di governo almeno una volta al giorno e poi alla prova dei fatti trasforma gli ultimatum in penultimatum fino a dimenticarsene. Abbiamo un presidente del Consiglio - continua il parlamentare - che annuncia nientemeno che piani decennali per il Sud. Un governo che sbandiera la promessa di un sostanzioso taglio dell'Irpef senza avere la più pallida idea di dove reperire le risorse, e lo fa nel momento in cui tutte le istituzioni internazionali e interne ci dicono che la crescita del Prodotto interno lordo è stata sovrastimata ed è sempre più prossima allo zero e quindi alla stagnazione. La verità è che il governo delle quattro sinistre gioca con il futuro degli italiani, con una sequenza di bluff e di scommesse al buio. Gli italiani, però - conclude Marin - non hanno alcuna voglia di partecipare a questo gioco che rischia solo di far loro del male e non vedono l'ora di liberarsi di un esecutivo che ha perso completamente il contatto con la realtà e vuole solo conservare potere e poltrone". (Com)