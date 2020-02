Disabilità: Renzi, serve cambio di mentalità, non solo un cambio di leggi

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rileva su Facebook che "l’immagine del padre torinese che deve prendere in collo la figlia quarantenne con disabilità perché la scala mobile è rotta mi stringe il cuore. Ci sono troppe piccole cose che diamo per scontate e che diventano dolori ingiusti per nostri concittadini che non meritano di essere considerati cittadini di serie B. Bene fare tutte le leggi del mondo sul sociale - aggiunge l'ex premier - dal Terzo settore al dopo di noi. Ma poi ci sono le piccole cose di ogni giorno. E serve un cambio di mentalità, non solo un cambio di leggi". (Com)