Innovazione: durante la digital week milanese apre il distretto dell'intelligenza aumentata

- L'intelligenza umana potenziata da quella artificiale: questo il paradigma dell'intelligenza aumentata. Strumenti che, applicati nel contesto enterprise, possono avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e sull'evoluzione delle figure professionali. Per scoprire quali iGenius - società che ha sviluppato un advisor vocale destinato a clienti business - durante la Digital Week dall'11 al 15 marzo aprirà le porte della sua sede milanese di via Principe Amedeo - che condivide con lo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners - per farne un distretto della realtà aumentata. Una serie di incontri aiuteranno a capire quali siano gli ambiti più promettenti di applicazione dell'intelligenza aumentata al business, quale valore aggiunto essa rappresenti e quali rischi le aziende corrano non investendoci. Nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi, per esempio, l'implementazione di sistemi di augmented intelligence impone una nuova declinazione delle competenze, con una valutazione molto più articolata e sensibile di rischi e soluzioni. L'advisor vocale sviluppato da iGenius, crystal, funziona come un consulente virtuale, che tiene sotto controllo i dati aziendali e, interrogato a voce, fornisce in maniera efficiente e immediata le informazioni utili al professionista per prendere le giuste decisioni. Così l'intelligenza artificiale va a potenziare quella umana, senza sostituirsi ad essa. (segue) (Rem)