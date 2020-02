Innovazione: durante la digital week milanese apre il distretto dell'intelligenza aumentata (2)

- Dalla sua introduzione negli anni '50, infatti, il termine "intelligenza artificiale" ha acquistato le accezioni più svariate, attraversando momenti di fiducia nelle sue potenzialità misti a periodi di scetticismo. Ora, nella nuova declinazione di "intelligenza aumentata", è diventata una realtà in molti contesti aziendali, dove sempre più spesso viene impiegata per automatizzare azioni ripetitive, liberando gli esseri umani da attività che richiedono tempo e lasciandoli concentrare nel prendere decisioni, spesso migliori se basate sui dati. Secondo l'IDC (International Data Corporation) entro il 2024 il 50 per cento delle attività strutturate e ripetitive sarà automatizzato e il 20 per cento dei dipendenti impiegati in attività ad alta tecnologia avrà "colleghi digitali". Un futuro vicino che verrà indagato durante la Digital Week nel distretto della realtà aumentata. In programma seminari di lavoro, una sessione pratica in cui costruire un modello d'intelligenza artificiale e sessioni di speed dating per i candidati interessati a orientarsi verso una carriera nell'IA. "Siamo lieti di far parte della Milano Digital Week 2020. L'Augmented Intelligence District sarà un must sia per i leader aziendali interessati a innovare le loro aziende che per i dipendenti che vogliono scoprire come la tecnologia cambierà il loro lavoro e la loro vita in un futuro non così lontano", commenta Micaela Raimondi, senior vice president marketing di iGenius. (Rem)