Sicilia: incendi boschivi nel Palermitano, in azione forestali

- Il personale dei distaccamenti di Piana degli Albanesi e di Palermo-Villagrazia del Corpo forestale della Regione Siciliana è stato impegnato, oggi pomeriggio, nello spegnimento di due incendi boschivi. Il primo è avvenuto in località Lasi di Piana degli Albanesi, l'altro nella zona di Portella Pozzillo a Monreale, in provincia di Palermo. Nell'attività, come ha fatto sapere la Regione Siciliana in una nota, sono state impegnate anche due autobotti dei vigili del fuoco. A causa del forte vento e delle zone impervie, si è reso necessario l'intervento di un Canadair che ha operato su entrambi gli incendi riuscendo a spegnerli intorno alle ore 16. Complessivamente sono andato distrutti circa 8 ettari di bosco e macchia mediterranea. Non si esclude l'origine dolosa degli incendi e pertanto sono in corso indagini del personale del Corpo forestale per risalire agli autori del gesto criminoso.(Ren)