Libia: ministro Esteri tedesco, pronti ad aiutare su richiesta Consiglio di sicurezza Onu

- Su richiesta del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Germania e gli altri Stati membri dell'Ue sono “pronti ad aiutare” a raggiungere una soluzione politica in Libia, anche con una missione militare come proposto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco, in corso da oggi al 16 febbraio prossimo nel capoluogo della Baviera. Secondo Maas, un maggiore impegno dell'Ue nella soluzione delle crisi potrà contribuire a tenere gli Stati Uniti “a bordo” del multilateralismo, da cui il paese pare essersi allontanato con il presidente Donald Trump alla Casa Bianca.(Geb)