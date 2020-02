Ue: fonti, proposta Michel per bilancio pluriennale a 1,074 per cento del Pil

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avrebbe formulato una proposta per il bilancio pluriennale dell'Unione europea: l'1,074 per cento del Pil dell'Ue per il periodo 2021-2027, pari a 1,094,8 miliardi di euro. Questo a quanto si apprende a Bruxelles. Il 20 febbraio prossimo i capi di Stato e di governo si ritroveranno a Bruxelles per un vertice straordinario proprio per discutere del bilancio pluriennale.(Beb)