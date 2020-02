Milano: Forte (MP), Solidarietà a Sala, inspiegabili motivi della contestazione

- "Ovviamente quando si è oggetto di insulti e di odio non si può che ricevere la solidarietà, quindi tutti stigmatizzino gli attacchi di oggi a Sala e differenzino la sacrosanta battaglia politica da quella personale, che non è mai giusta" dichiara in una nota il capogruppo di Milano Popolare, Matteo Forte. "Detto ciò - prosegue - i motivi della contestazione di questa mattina al Corvetto rimangono inspiegabili. L'attuale maggioranza infatti, a fronte di emendamenti precisi, dibattiti richiesti, documenti proposti in aula, si è sempre sottratta alla possibilità di affrontare e condannare le occupazioni di natura politica-ideologica, da Macao alle case popolari. Di più, il variegato mondo della cosiddetta sinistra antagonista nell'ultimo mese è stato anche riconosciuto dallo stesso Sala con la nomina di Paolo Limonta in giunta. Quindi davvero non si capisce questa violenta polemica interna, che quando trascende nei toni non può più essere guardata con rispetto. Per questo esprimo solidarietà a Sala". (Rem)