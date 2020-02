Libano: ministro Guerini, stabilità del paese ha un valore strategico

- La stabilità del Libano ha un valore strategico che va mantenuto per il contesto regionale in cui si trova e la pluralità di minacce. Lo scrive il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su Twitter da Monaco, dove è in corso la conferenza sulla sicurezza. Alla neo ministra della Difesa libanese, Zeina Akar, "ho confermato immutato l’impegno", scrive Guerini, nelle missioni Mibil (la missione militare bilaterale Italia-Libano) e Unifil (missione delle Nazioni Unite ad interim in Libano) di cui l'Italia ha il comando. (Geb)