Governo: ecco i partecipanti al tavolo a palazzo Chigi su semplificazione normativa e riforma fiscale

- Il tavolo Agenda 2023 su semplificazione normativa e burocratica e sulla riforma fiscale, da poco iniziato a palazzo Chigi, è presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sono presenti, per il governo, i ministri dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, e della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, oltre al sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. Per il Partito democratico partecipano la deputata Marianna Madia ed il senatore Luciano D’Alfonso, per Italia viva i parlamentari Luigi Marattin e Mauro Maria Marino, per il Movimento cinque stelle il viceministro al Mef Laura Castelli, il capogruppo alla Camera Davide Crippa ed il senatore Vincenzo Garruti, per Liberi e uguali il sottosegretario al Mef Maria Cecilia Guerra, i parlamentari Vasco Errani e Luca Pastorino. (Rin)