Campania: Zinzi, incomprensibile strategia della Regione su Acer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale al governo del territorio della Campania, Bruno Discepolo, avente ad oggetto "Effetti indotti dalla mancata approvazione del Bilancio previsionale dell'Acer". Nel documento, come si legge in una nota, la richiesta di chiarimenti in merito alle cause del "clima di grande preoccupazione che vivono i dipendenti dell'ex Iacp rispetto al loro futuro a causa della poca chiarezza sul processo di trasformazione in atto da Istituto autonomo case popolari ad Acer. Preoccupazione che li ha spinti a proclamare lo sciopero svoltosi nella giornata di oggi". Zinzi ha dichiarato: "La mancanza di incisività della Regione sull'Acer sta mettendo a rischio i servizi nelle case popolari. E' incomprensibile il modo in cui la Giunta ha guidato questo processo di trasformazione evitando di facilitare l'adozione di adempimenti che andavano accolti per tempo. Le conseguenze adesso stanno ricadendo violentemente sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini, i primi vedono a rischio lo stipendio, i secondi la manutenzione dell'alloggio che occupano pagando regolarmente il canone. Tutto questo è inammissibile". (Ren)