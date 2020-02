Albania-Canada: Rama incontra Trudeau a Monaco, focus su relazioni bilaterali e conferenza donatori su terremoto

- Il premier albanese Edi Rama ha incontrato, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il suo omologo canadese Justin Trudeau. Al centro dei colloqui, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la conferenza internazionale dei donatori per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Albania dopo il terremoto che ha colpito il paese il 26 novembre 2019, in programma a Bruxelles lunedì 17 febbraio. Rama ha ringraziato Trudeau, per la sua presenza, di persona alla conferenza. "Io le sono riconoscente, e so che lei ha una grande influenza sui molti vostri omologhi", ha detto Rama in una congiunta dichiarazione stampa con Trudeau prima del loro incontro. Il premier canadese, ha inoltre apprezzato la cooperazione in campo militare, con le unità albanesi che agiscono sotto il comando del Canada in Lettonia, nella missione "Enhanced Forward Presence". (Alt)