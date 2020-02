Messico: Lopez Obrador saluta taglio tasso interesse, sarà impulso per crescita (2)

- A fronte di una leggera ripresa della corsa dei prezzi, l'istituto segnala che l'attività economica messicana continua a mostrare segni di debolezza, e che nonostante il contesto globale mostri segnali di minori tensioni, "persistono rischi esterni e interni che possono incidere sull'attività dei mercati finanziari nazionali". Nella stima preliminare diffusa nei giorni scorsi, l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalava che nel 2019 l'economia nazionale si è contratta dello 0,1 per cento. Considerando gli ultimi aggiornamenti, Banxico fa sapere che è pronta a pronosticare "una espansione del prodotto interno lordo per il 2020, minore a quella pubblicata nel rapporto trimestrale sull'inflazione di luglio-settembre 2019". Nell'occasione, l'istituto aveva abbassato le prospettive di crescita da una finestra del 1,5-2,5 per cento, stimate al termine del secondo semestre 2019, all'intervallo 0,8-1,8 per cento. (segue) (Mec)