Messico: Lopez Obrador saluta taglio tasso interesse, sarà impulso per crescita (4)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nel "World economic outlook" pubblicato a metà mese, ipotizza per il 2020 una crescita dell'1 per cento, a fronte della stagnazione registrata nel 2019. A inizio gennaio la Banca mondiale (Bm) aveva tagliato le stime di crescita portandole dal 2 per cento stimato a giugno scorso, all'1,2 per cento riportato nell'ultimo rapporto "Prospettive economiche globali". Il documento certifica che il paese ha chiuso il 2019 con crescita zero del prodotto interno lordo (Pil), un netto calo rispetto all'1,7 per cento ipotizzato a giugno e allo 0,6 per cento della correzione elaborata ad ottobre. La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) era intervenuta a metà dicembre 2019 portando le stime di crescita dal precedente 0,2 per cento all'attuale 0 per cento. A novembre 2019, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) aveva previsto per il 2020 un'economia che si stima in crescita dell'1,5 per cento, comunque lontano dal 2,3 per cento immaginato a marzo. (Mec)