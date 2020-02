Kosovo-Usa: Pompeo scrive a Kurti,"ci aspettiamo che l'abolizione dei dazi sia una vostra priorità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei dazi, Kurti si è detto disposto a rinunciare, sostituendo però la tariffa con il principio di reciprocità. Un'idea che però viene respinta dagli Usa. Pochi giorni fa, Dick Dustin, portavoce dell'ambasciatore Grenell, ha precisato che l'abolizione non andrebbe vincolata al principio di reciprocità."Pristina deve abolire i dazi, non sospenderli. L'ambasciatore Grenell, non sostiene l'idea del principio di reciprocità", ha dichiarato Dustin. Sia durante la campagna elettorale, che nelle sue prime dichiarazioni da premier in carica, Kurti ha ribadito la sua posizione a sostituire i dazi con il principio di reciprocità. "Questo principio costituisce un approccio onesto e corretto, non è un atto di vendetta contro la Serbia", ha sottolineato Kurti spiegando che sulla questione, il suo governo intende agire "il prima possibile", senza però poter indicare una data. (segue) (Kop)