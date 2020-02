I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Uganda: coronavirus, governo invierà assistenza finanziaria a studenti bloccati a Wuhan - Il governo dell’Uganda non dispone di denaro a sufficienza per noleggiare un volo che rimpatri i 105 studenti bloccati nella città cinese di Wuhan, focolaio dell’epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità ugandese Jane Ruth Aceng, che in un intervento tenuto davanti al parlamento di Kampala ha fatto sapere che il governo invierà assistenza finanziaria (circa 61 mila dollari) per gli studenti, precisando che il paese non dispone delle conoscenze adeguate né di una struttura specializzata per gestire un eventuale focolaio. Nei giorni scorsi alcuni degli studenti rimasti isolati a Wuhan hanno lamentato il fatto che sono a corto di soldi, di cibo e di maschere protettive e hanno lanciato una campagna sui social media con l'hashtag #EvacuateUgandansInWuhan. Il governo ha confermato ieri che a più di 260 viaggiatori, sia cinesi che ugandesi, provenienti dalla Cina è stato chiesto di autoisolarsi per due settimane dopo essere arrivati dalla Cina, mentre dalla scorsa settimana circa 100 persone arrivate dalla Cina sono state messe in quarantena nell'aeroporto internazionale di Entebbe. Secondo le stime aggiornate della Commissione nazionale sanitaria cinese, è salito a 1.380 il numero di decessi da infezione da coronavirus registrati in Cina, mentre il numero totale delle infezioni è aumentato a 63.851. (segue) (Res)