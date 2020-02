I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Infrastrutture: Tanzania ottiene prestito di 1,46 miliardi di dollari per costruzione ferrovia a scartamento normale - La Tanzania ha firmato un accordo di prestito di 1,46 miliardi con la Standard Chartered Bank Tanzania per finanziare la costruzione di 550 chilometri di ferrovia a scartamento normale che collegherà la capitale commerciale Dar es Salaam e la città di Matukupora, nel centro del paese. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Finanze e della pianificazione tanzaniano, secondo cui la maggior parte del finanziamento sarà stanziata dalle agenzie di credito all'esportazione di Svezia e Danimarca. Il progetto prevede la realizzazione di una rete di binari a scartamento normale per sostituire il sistema a scartamento ridotto già esistente e costruito più di un secolo fa. Nel 2017 il governo ha pianificato di spendere 14,2 miliardi di dollari in un periodo di cinque anni per costruire 2.561 chilometri di ferrovie per collegare il porto di Dar es Salaam al suo entroterra. Una volta completata, la rete ferroviaria collegherà la Tanzania con Burundi, Ruanda e Repubblica democratica del Congo (Rdc). (segue) (Res)