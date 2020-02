I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Africa: direttore Pam, sostenere ora la Fao per evitare conseguenze peggiori in emergenza locuste - È molto più conveniente sostenere ora l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) nell’affrontare l’emergenza delle locuste in Africa orientale che aiutare le persone nella regione dopo che le loro colture saranno state rovinate. Lo ha affermato oggi il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam), David Beasley. “La Fao ha bisogno di 76 milioni di dollari per aiutare a fermare le locuste. Se non si fa nulla ora il Pam avrà bisogno di un importo fino a 15 volte superiore – oltre 1 miliardo di dollari – per aiutare le persone devastate dalla perdita di raccolti e mezzi di sussistenza. Prevenire una catastrofe nell'Africa orientale è un investimento di gran lunga migliore rispetto che rispondere alle sue conseguenze e all'impatto sulla vita di milioni di persone in tutta la regione”, ha detto Beasley in una nota. Finora la Fao ha raccolto 22 milioni di dollari rispetto ai 76 milioni richiesti per dare una risposta globale all'infestazione di locuste nell'Africa orientale. Se lasciata incontrollata, la devastazione potrebbe ulteriormente minacciare la sicurezza alimentare di 13 milioni di persone. (segue) (Res)