I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Etiopia: Commissione elettorale, elezioni parlamentari si terranno il 29 agosto - Le elezioni parlamentari in Etiopia si svolgeranno il prossimo 29 agosto. Lo ha reso noto oggi la Commissione elettorale nel corso di una conferenza stampa. Il mese scorso la Commissione aveva proposto il 16 agosto come data provvisoria per lo svolgimento del voto, dopo che le elezioni erano state rinviate per motivi di sicurezza. In base alla nuova agenda, i risultati finali delle elezioni saranno annunciati fra il 30 agosto e l’8 settembre. Le elezioni saranno le prime dall’entrata in carica del premier Abiy Ahmed, avvenuta nell'aprile 2018. Da allora il premier – che ad ottobre vinto il premio Nobel per la pace per il suo ruolo nell’accordo di pace con l’Eritrea – ha avviato un programma di riforme che ha finito per alimentare le divisioni etniche e violenze diffuse che hanno provocato la morte di centinaia di persone, spingendo la Commissione elettorale a paventare un possibile rinvio delle elezioni del 2020. Le ultime elezioni parlamentari in Etiopia si sono svolte il 24 maggio 2015. (segue) (Res)