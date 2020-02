I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: ministero Esteri, bene decisione Germania di riprendere cooperazione economica con Khartum - Il governo ad interim del Sudan ha accolto con favore la decisione del Bundestag, il parlamento federale tedesco, di porre fine al divieto di cooperazione economica con il Sudan. “Il governo della Repubblica del Sudan si compiace della decisione del parlamento tedesco di riprendere ed espandere le relazioni economiche e di sviluppo con il Sudan dopo una sospensione di oltre 30 anni”, ha affermato il ministero degli Esteri di Khartum in una nota. La decisione è stata annunciata ieri dal ministro degli Esteri tedesco durante un discorso tenuto davanti al Bundestag, nel quale ha sottolineato la necessità di sostenere il governo di transizione sudanese per superare il difficile cammino verso la democrazia e lo sviluppo economico. “La pace e le riforme economiche: sono queste le due principali priorità che il governo ad interim (del Sudan) ha stabilito. Pertanto, il nostro sostegno si basa su questo programma”, ha affermato Maas, che è stato il primo rappresentante di un governo occidentale a visitare Khartum nel settembre 2019. Maas ha quindi aggiunto che il suo governo si è offerto di continuare a mediare nel processo di pace in Sudan e di sostenere il processo di elaborazione della Costituzione sudanese da parte della Fondazione Max Planck. (Res)