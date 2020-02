I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Siria: riprende la distribuzione di cibo del Pam agli sfollati di Idlib - Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite continua a fornire assistenza alimentare di emergenza alle persone bisognose nel nord-ovest della Siria nonostante l’escalation di ostilità dell’ultima settimana abbia causato un’interruzione di 24 ore nella distribuzione. Lo si legge in un comunicato diramato dall’agenzia dell’Onu, secondo cui le condizioni nel governatorato di Idlib si fanno sempre più critiche. “Siamo profondamente preoccupati per il destino di migliaia di famiglie che sono state costrette a lasciare le loro case con temperature gelide, in cerca di rifugio in campi d’accoglienza già sovraffollati”, ha osservato il direttore regionale del Pam, Muhannad Hadi. “In Siria i civili continuano a pagare il prezzo del conflitto in corso”. (segue) (Res)