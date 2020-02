I fatti del giorno - Italia

- Governo: Conte guarda oltre le polemiche sulla prescrizione e lancia il Piano per il Sud - La partita sulla prescrizione resta aperta e rischia di avere strascichi fatali per la maggioranza. Dopo il richiamo politico rivolto ieri a Matteo Renzi e ai suoi parlamentari, da giorni sulle barricate con dichiarazioni al vetriolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cerca però di guardare avanti e questa mattina è volato in Calabria per presentare l'ambizioso Piano per il Sud ideato messo a punto dal governo. Basta polemiche, dunque, e avanti con il lavoro serrato sui temi d'interesse nazionale. Un invito alla concretezza fatto anche dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha rilevato la necessità "di un'agenda di governo che valga la pena di condividere ed essere di realizzata". In questo scenario si inserisce la trasferta calabrese del presidente, arrivato a Gioia Tauro insieme al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e a Lucia Azzolina, titolare del ministero dell'Istruzione. Due ministri, ma anche due esponenti dei partiti che in questo momento sostengono con più convinzione il governo: Pd e Movimento 5 stelle. (segue) (Rin)