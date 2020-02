I fatti del giorno - Italia (3)

- Milleproroghe: lunedì 17 febbraio inizio esame discussione generale in Aula Camera - Si terrà lunedì prossimo 17 febbraio, alle 10, l'inizio della discussione generale nell'Aula della Camera sul decreto legge Milleproroghe, con le prime votazioni non prima delle 13. Lo ha comunicato all'Emiciclo il vicepresidente di turno dell'Assemblea Maria Edera Spadoni. Il provvedimento era atteso oggi, ma il prolungarsi dei lavori nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio ne hanno determinato lo slittamento. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 29 febbraio, non è stato ancora esaminato dal Senato. (segue) (Rin)