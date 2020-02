I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: inflazione gennaio +2,3 per cento su mese, minor incremento da luglio scorso - L'inflazione in Argentina a gennaio è stata del 2,3 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del minor incremento dell'indice dei prezzi registrato dallo scorso mese di luglio, nettamente inferiore anche al +3,7 per cento registrato a dicembre. Sebbene l'inflazione sui dodici mesi permane altissima, attestata al +52,9 per cento, il dato di gennaio segna una decisa inversione di tendenza che il governo di Buenos Aires spera di poter mantenere. A determinare il miglioramento dell'indice hanno contribuito in particolar modo il congelamento delle tariffe di luce, acqua e gas, oltre che delle benzine e del costo dei biglietti del trasporto pubblico. I settori non interessati dal congelamento dei prezzi hanno sofferto invece incrementi in linea con la forte tendenza al rialzo dei mesi precedenti. La voce "ricreazione e cultura" registra in questo senso un +5 per cento, così come "alimenti e bevande" segna un +4,7 per cento, e "ristoranti e hotel" un +4,2 per cento. (segue) (Res)