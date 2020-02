I fatti del giorno - America Latina (4)

- Bolivia: respinto ricorso contro carcere preventivo per ex capo gabinetto Evo Morales - Le autorità giudiziarie della Bolivia hanno respinto il ricorso contro la detenzione preventiva della ex capo di gabinetto di Evo Morales, Patricia Hermosa, accusata di sedizione e terrorismo. Lo riferisce il quotidiano “La Razon”. Ieri dall'Argentina, dove si trova come rifugiato politico, l’ex presidente Morales ha chiesto la liberazione di Hermosa e di tutti i prigionieri politici in Bolivia. “Patricia Hermosa è detenuta illegalmente solo per essere la mia ex capo di gabinetto e il mio avvocato. Esigiamo la sua libertà e quella di tutti i detenuti politici”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. (segue) (Res)