Milano: De Pasquale (FI), solidarietà al sindaco Sala per attacchi subiti al Corvetto

- "Esprimiamo solidarietà al Sindaco Sala per gli attacchi subiti al Corvetto da ben noti appartenenti all'area antagonista e dei centri sociali. Siamo con il Sindaco ogniqualvolta si impegnerà nelle sedi istituzionali a richiedere lo sgombero dei tanti immobili privati,, pubblici e comunali oggi occupati abusivamente dai violenti dei centri sociali". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale. (Com)