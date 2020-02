Vitalizi: Dadone, domani sarò in piazza con chi non tollera abusi di certa politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma su Twitter che domani sarà in piazza "con chi non tollera gli abusi di certa politica, chi vuole contare, chi chiede meno privilegi per pochi e più diritti per tutti. Domani sarò in piazza con la gioia di starci contro la tracotanza del palazzo. Da cittadina, con i cittadini, contro i vitalizi". (Rin)