Milano: ollazzo (M5S): solidarietà a Sala, ma Giunta non ceda su sgomberi

- "Esprimo la mia totale solidarietà al Sindaco Beppe Sala che oggi è stato vittima di contestazioni verbali tramite graffiti dai centri sociali del Corvetto. La violenza, anche se verbale, va sempre condannata, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Mi auguro però che questo non freni la Giunta nell'attuale gli sgomberi per occupazioni abusive, cedendo alla contestazione da parte dei centri sociali. È già sufficiente l'atteggiamento di alcuni consiglieri di maggioranza che troppo spesso si sono mostrati permissivi". Così Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano, esprime solidarietà al Sindaco Giuseppe Sala per le contestazioni ricevute. (Com)