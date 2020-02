Monza: la città si mette in maschera, il calendario degli appuntamenti per carnevale

- Tra il Carnevale romano e ambrosiano. A Monza il divertimento inizia venerdì 21 febbraio e si conclude domenica 1 marzo. Anche quest'anno è intenso il programma di "Monza in Maschera", la kermesse dedicata soprattutto a bambini e famiglie. "Il Carnevale - spiegano il Sindaco Dario Allevi e l'Assessore alla Cultura e al Commercio Massimiliano Longo in una nota – è un periodo dell'anno di particolare spensieratezza e baldoria. È la festa dove il gioco, lo scherzo e la finzione diventano, per qualche giorno, la regola. Con questo spirito abbiamo pensato ad un programma per tutti i gusti distribuito su due weekend, con un occhio ovviamente di riguardo verso i più piccoli e le loro famiglie". Si comincia venerdì 21 febbraio con il Mercatino regionale francese (fino a domenica 23 febbraio). Baguettes e croissant appena sfornati, biscotti, formaggi e vini provenienti da tutte le regioni della Francia, accanto a prodotti artigianali, stoffe, tovaglie, saponi, profumi della Provenza, spezie e frutta secca dei Caraibi francesi. Per tre giorni gli stand «invaderanno» piazza Trento e Trieste con prodotti di qualità provenienti da Oltralpe. Domenica 23 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, ci saranno truccabimbi, palloncini e coriandoli a cura dell'associazione culturale "Puppenfesten". Alice, la Regina di Cuori, il Bianconiglio e il Cappellaio Matto sui trampoli. Sono i protagonisti di "Alice in Wonderland", spettacolo basato sul libro "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll. L'appuntamento è per sabato 22 febbraio dalle 16 alle 19 in piazza Trento e Trieste. (segue) (Com)