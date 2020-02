Monza: la città si mette in maschera, il calendario degli appuntamenti per carnevale (2)

- Il secondo weekend si apre venerdì 28 febbraio con "Monza citta dei balocchi", una mostra mercato di eno-gastronomia e artigianato con una trentina di stand: dai tessuti ai prodotti tipici della Valtellina, dagli oggetti in feltro al miele della Valsassina, dal raku ai dolci siciliani. In programma anche attività e laboratori per bambini e famiglie: una mostra sul burattino Pinocchio, giochi da cortile, una scuola di magia, un artista in costume da Pinocchio con il suo pianoforte accompagnato dalla Fata Turchina, un laboratorio del pane. Fino a domenica 1 marzo dalle 8 alle 20 in piazza Trento e Trieste. "Madame Operà", sabato 29 febbraio dalle ore 16 alle ore 19, porterà in piazza Trento e Trieste la magia del teatro lirico. Protagonista di una straordinaria performance sarà una grande dama alta quasi 4 metri e con una gonna larga 3 metri. Ultimo appuntamento domenica 1 marzo alle ore 17 sempre in piazza Trento e Trieste con "Tra cori e coriandoli". In programma un concerto dei cori dell'Associazione "Cosmo Kor": il Coro di voci bianche "Il Mandarino", l'Echoes City Choir e l'Alchimia Vocal Ensemble. Ovviamente sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti. Durante i due weekend (sabato 22 e domenica 23 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo) ci sarà il "Trenino di Carnevale" per tutti i bimbi. La "stazione" di partenza sarà in piazza Trento e Trieste (9.30 - 13 e 14 – 20). (Com)