Speciale infrastrutture: Conte, rilancio Sud passa da infrastrutture, pronti 33 miliardi investimenti entro 2021

- "Il rilancio e il riscatto del Sud non possono che passare dal miglioramento delle infrastrutture. Dobbiamo lavorare sulle linee ferroviarie e su quelle stradali. Ci sono 33 miliardi di investimenti in opere appaltabili entro il 2021". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del Piano per il Sud a Gioia Tauro. (Rin)