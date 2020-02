Imprese: sul sito del Mise la nuova sezione per il Piano Transizione 4.0

- E' stata pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo economico, si legge in una nota, "la sezione con le linee di intervento previste dal Piano Transizione 4.0, che rappresenta la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. Il Piano prevede, in particolare, una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design. Le principiali azioni che sono state introdotte su impulso del ministro Stefano Patuanelli con la legge di Bilancio 2020 - continua la nota - puntano a incentivare e supportare le imprese attraverso il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e design e nella formazione 4.0". (Com)