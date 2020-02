Speciale difesa: Spagna, Marina negozia con Navantia i costi di riparazione della nave cazaminas Turia

- La Marina spagnola mantiene contatti con la società cantieristica Navantia per la riparazione della cazaminas Turia, che ha subito un guasto al largo della costa di La Manga mentre partecipa alle operazioni di ricerca di un aereo C-101 dell'Academia General del Aire. Secondo fonti ufficiali citate dal sito specialistico “Infodefensa”, "la Marina sta considerando in questo momento la riparazione della nave e il suo costo è ancora da definire nelle negoziazioni con Navantia". Pertanto, l'intenzione è ancora di recuperare le cazaminas "perché è una nave le cui funzioni sono di interesse per la difesa nazionale, come il controllo dell'accesso ai porti". Dopo l'incidente a Turia, la flotta di cazaminas è attualmente composta da cinque navi della classe Segura (Segura, Duero, Tambre, Sella e Tajo) con base, tutte, nell'arsenale di Cartagena. (Res)