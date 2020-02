Liberisti: nasce nuovo soggetto politico, sabato a Roma assemblea fondativa

- Si chiama Movimento liberisti italiani il nuovo soggetto politico che terrà la sua assemblea fondativa sabato 15 febbraio al Centro congressi Cavour di Roma. Si tratta di un movimento che si rivolge soprattutto all'Italia del lavoro e dell'impresa, degli autonomi e dei professionisti, di tutte le partite Iva "che nel nostro paese sono sfruttate fino all'osso" sottolinea Andrea Bernaudo, da sempre impegnato come imprenditore prestato alla politica. "Il nostro movimento guarda alle questioni drammaticamente serie e urgenti delle quali la politica non si occupa più: per noi la compressione delle libertà economiche, dei diritti dei contribuenti e lo sperpero di denaro in spesa pubblica non necessaria è la prima emergenza in Italia. Preoccupati per la deriva statalista, populista, fiscal-giudiziaria del nostro paese - aggiunge Bernaudo - abbiamo deciso che era venuto il momento di rimboccarci le maniche e mettere a disposizione degli italiani una nuova offerta politica aperta, post-ideologica e fieramente liberale, liberista, libertaria". (segue) (Com)