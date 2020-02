Liberisti: nasce nuovo soggetto politico, sabato a Roma assemblea fondativa (2)

- Tra le migliaia di adesioni già registrate, vi sono quelle di cittadini delusi dai partiti, alcuni dei quali con esperienze vicine alla galassia radicale, liberale, laica e liberaldemocratica. Il 15 febbraio non è una data scelta per caso: è la proclamazione da parte di Mazzini della prima Repubblica Romana, che introdusse l'autogoverno dei cittadini a livello fiscale nella storia politica italiana, mentre nel mondo è la data in cui i paesi che uscivano dal blocco sovietico firmarono l'accordo di Viesegrad riconoscendo il primato del libero mercato. L'Assemblea fondativa prenderà l'avvio alle 14.30 con l'insediamento della presidenza. (segue) (Com)