Liberisti: nasce nuovo soggetto politico, sabato a Roma assemblea fondativa (3)

- Il filosofo ed economista Lorenzo Infantino (Luiss) e l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, animeranno un primo panel di dibattito improntato ad approfondire la necessità di una svolta liberista nell'azione di governo in Italia, e a parlare di patrimoniali occulte e altre tasse che affossano la crescita. Per le 15.15 è previsto l'intervento introduttivo al dibattito del presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo. Alle 16 sarà aperto il dibattito generale, che verrà concluso alle 18 dal presidente onorario di Liberisti italiani, Giancarlo Morandi. (Com)