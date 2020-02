Mafia: Graviano, accusati da chi aveva astio contro di me

- "Accusati in qualità di mandanti per la stragi da Salvatore Cangemi e poi da Vincenzo Sinacori perché avevano astio nei miei confronti". Lo ha detto il presunto boss Gaetano Graviano nell'ambito del processo in corso a Reggio Calabria sulla 'ndragheta stragista. (Ren)