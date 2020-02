Coronavirus: terzo cittadino indiano contagiato su nave Diamond Princess

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a tre il numero degli indiani contagiati dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo del porto giapponese di Yokohama. Lo ha reso noto oggi l’ambasciata dell’India in Giappone, precisando che i pazienti sono in condizioni stabili e stanno ricevendo le cure previste. Gli indiani presenti sulla nave, tra passeggeri e personale, sono 138, su un totale di 3.711 imbarcati. Le persone contagiate sono in tutto 219. Il sottosegretario alla Sanità indiano, Preeti Sudan, si è confrontato oggi in videoconferenza con i responsabili della sanità degli Stati e dei Territori e ha riferito che la situazione in India è sotto controllo. (segue) (Git)