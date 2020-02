Coronavirus: terzo cittadino indiano contagiato su nave Diamond Princess (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro della Sanità, Harsh Vardhan, ha reso noto che uno dei tre pazienti dello Stato del Kerala contagiati dal coronavirus è stato dimesso, mentre negli altri due la carica virale si è abbassata, e ha fornito una serie di dati: 251.447 persone di 2.315 voli sono state sottoposte a controlli in 21 aeroporti e sono stati individuati tre casi sospetti; 5.491 tra passeggeri e membri degli equipaggi sono stati controllati in dodici grandi porti e 285 in 65 porti minori; 15.991 persone nel paese si trovano in osservazione per un periodo di 28 giorni, mentre 3.058 ne sono usciti; 497 sono in isolamento; i laboratori designati per le analisi sono 15, con l’Istituto nazionale di virologia (Nvi) di Pune (Maharashtra) come capofila; sono stati analizzati 1.071 campioni. (segue) (Git)