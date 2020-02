Coronavirus: terzo cittadino indiano contagiato su nave Diamond Princess (3)

- Vardhan ha aggiunto che i 645 indiani e i sette maldiviani evacuati da Wuhan, la città cinese al centro della crisi, stanno completando il periodo di quarantena e che l’India sta aiutando le Maldive e il Bhutan nell’esame dei campioni e che aiuterà anche l’Afghanistan. L’avviso ai viaggiatori sarà aggiornato in base all’evoluzione della situazione. Per ora, quindi, resta l’invito ad astenersi dai viaggi in Cina. Chi si è recato in quel paese dal 15 gennaio dovrà trascorrere un periodo in quarantena. L’emissione dei visti è stata sospesa e anche la validità di quelli già emessi a favore di cittadini cinesi. (Git)