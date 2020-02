Sicurezza: bilancio Polfer, 19 arresti, 209 indagati e 4 kg di droga sequestrati

- Oltre 4 kg di sostanze stupefacenti sequestrati, 19 arrestati, 209 indagati e 45.173 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 4.487 le pattuglie impegnate in stazione e 1.260 a bordo treno, per un totale di 2.593 convogli scortati. 330 servizi antiborseggio e 223 le sanzioni elevate. 52 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 18 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Controlli intensificati durante la settimana anche grazie all’operazione straordinaria “Rail Safe Day”, attuata per prevenire i comportamenti scorretti in ambito ferroviario, che ha visto impegnati nella data dell’11 febbraio 1.600 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria. 550 stazioni e 95 località sensibili presidiate, 8.614 soggetti identificati e 45 sanzioni elevate. (Ren)