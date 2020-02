Governo: Castelli (M5s), no a giochi di palazzo, conta la vita dei cittadini

- Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, del Movimento cinque stelle afferma su Facebook: "In questi giorni stiamo definendo i nuovi punti programmatici per proseguire il cambiamento, sarà l'agenda di governo che ci porterà fino al 2023. Per noi non sono importanti i giochi di palazzo, come abbiamo più volte dimostrato, ma la vita dei cittadini". (Rin)