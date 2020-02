Coronavirus: Alibaba lancia sistema ad intelligenza artificiale per misurazione temperatura corporea

- Il colosso tecnologico cinese Alibaba ha lanciato un sistema basato sull'intelligenza artificiale (Ia) con funzioni di identificazione per persone con la febbre o senza mascherine, nel tentativo di contribuire al controllo dell'infezione da coronavirus. Il sistema si basa su tecnologie integrate tra cui l'imaging termico per il rilevamento remoto della febbre senza contatto, con un margine di errore entro 0,3 gradi Celsius. "Una volta che un passeggero è sospettato di avere la febbre, il sistema lo localizzerà e avviserà automaticamente i membri del personale", ha spiegato Yun Tao, ingegnere di Alibaba. Il sistema di intelligenza artificiale verrà inizialmente applicato in alcuni punti vendita di Hema Fresh, la catena di alimenti freschi di Alibaba, e verrà gradualmente utilizzato in altri luoghi pubblici tra cui ospedali, stazioni ferroviarie e metropolitane. Il boom tecnologico della Cina ha stimolato un'ondata di innovazioni tecnologiche per aiutare a combattere la battaglia anti-virus, dai kit di test rapidi ai nuovi rilevatori di temperatura. Oltre ad Alibaba, molte altre aziende tecnologiche, tra cui Megvii e Baidu, hanno sviluppato e messo in uso sistemi di screening della febbre.(Cip)