Ostia: spaccio di droga, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore arrestate due persone ad Ostia. Questo è l'esito dei servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri per l’azione di contrasto dello spaccio della droga e dei fenomeni di illegalità diffusa in genere. In particolare, a Casal Palocco, a finire in manette è stato un 29enne, già gravato da numerosi precedenti penali. La pattuglia di Carabinieri ha notato l’azione dell'uomo il quale mentre era alla guida della propria autovettura, alla vista dei militari ha parcheggiato in modo approssimativo il mezzo, tentando di allontanarsi velocemente a piedi. Al termine di un breve inseguimento, i Carabinieri l’hanno raggiunto e bloccato: agli stessi gli ha esibito una carta d’identità che, da un primo esame, è apparsa contraffatta. Il malfattore è stato, quindi, accompagnato in caserma e i successivi più approfonditi accertamenti, oltre a confermare la falsità del documento esibito, hanno consentito di accertare che l’uomo, un albanese senza fissa dimora, era sprovvisto della patente di guida ed era anche stato precedentemente segnalato più volte per essersi posto alla guida senza il citato documento; è stato possibile acclarare, inoltre, che lo stesso era colpito dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con divieto di farvi rientro. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida. (segue) (Rer)