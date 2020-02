Ostia: spaccio di droga, arrestate due persone (2)

- Nel corso di un servizio antidroga, i Carabinieri della stazione di Acilia hanno fermato ed arrestato in zona Infernetto un ragazzo di 24 anni, con pregiudizi penali. I militari, dopo avere notato dall'interno dell’abitazione del giovane un anomalo via vai di persone, fra le quali alcune già note quali assuntori di stupefacenti, hanno deciso di irrompere nell’appartamento per effettuarvi una perquisizione. L’attività ha avuto esito positivo, consentendo il ritrovamento ed il successivo sequestro di quasi due etti di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, e materiale per pesare e confezionare la droga. Il pusher è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. (Rer)